Українські військові збили безпілотник бойовиків на Донбасі
Бійці АТО продовжують утримувати свої позиції, незважаючи на активність ворога.
Українські військові збили безпілотний літальний апарат бойовиків окупантів та продовжують утримувати позиції. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.
"Незважаючи на суттєву активність ворога з напрямку селища Фрунзе, захисники Кримського на провокації не піддаються, вогонь у відповідь не відкривають, продовжують утримувати позиції вздовж лінії розмежування і готові до швидких змін обстановки", - йдеться у повідомленні.
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У штабі також зазначають, що інтенсивність вогню по українських позиціях підсилюється автоматичними гранатометами АГС-17 й станковими гранатометами СПГ-9 (більше 120 гранат), протитанковими керованими ракетними комплексами, великокаліберними кулеметами та стрілецькою зброєю.
"Ворог активно застосовує для коригування вогню артилерії безпілотні літальні апарати, один з яких сьогодні українські військові збили", - додали у штабі.