Українські військові збили безпілотник бойовиків на Донбасі

Українські військові збили безпілотний літальний апарат бойовиків окупантів та продовжують утримувати позиції. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

"Незважаючи на суттєву активність ворога з напрямку селища Фрунзе, захисники Кримського на провокації не піддаються, вогонь у відповідь не відкривають, продовжують утримувати позиції вздовж лінії розмежування і готові до швидких змін обстановки", - йдеться у повідомленні.

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У штабі також зазначають, що інтенсивність вогню по українських позиціях підсилюється автоматичними гранатометами АГС-17 й станковими гранатометами СПГ-9 (більше 120 гранат), протитанковими керованими ракетними комплексами, великокаліберними кулеметами та стрілецькою зброєю.

"Ворог активно застосовує для коригування вогню артилерії безпілотні літальні апарати, один з яких сьогодні українські військові збили", - додали у штабі.