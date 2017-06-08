Бойовики обстріляли школу у Красногорівці

Бойовики ОРДО із забороненого озброєння обстріляли Красногорівську загальноосвітню школу. Про це повідомляє українська сторона СЦКК.

НЗФ ОРДО продовжують обстріли мирних населених пунктів та об’єктів цивільної інфраструктури вздовж лінії розмежування сторін, застосовуючи зброю, заборонену Мінськими домовленостями.

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Так, 7 червня близько 22.30 кілька боєприпасів розірвалися поруч з будівлею Красногорівської загальноосвітньої школи №1. В цей час у школі нікого не було.

Інформація про руйнування та інші наслідки цього обстрілу уточнюється.

"Такими діями НЗФ ОРДО знову доводять, що вони грубо та цинічно нехтують Мінськими домовленостями", - заявляє українська сторона СЦКК.