Українець розробив дульний компенсатор до автомата, який гасить полум'я і звук

Дульний компенсатор, який гасить полум’я та звук, розробив рівненський винахідник Сергій Марков. Нині цей пристрій використовують в АТО. Чоловік запевняє, його розробка немає аналогів у світі, передає Krapka.rv.

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"Те, що я зробив, не має жодна армія у світі. Цей виріб створив близько 20 років тому, проте закинув, як то кажуть, у довгу шухляду. З початком бойових дій на Донбасі подумав, що компенсатор неабияк допоможе нашим солдатам, став його удосконалювати", – розповідає Марков.

ДТК – дульний тонус-компенсатор – має здатність "гасити" полум’я та робити постріл беззвучним. Також він допомагає воїну цілитися точніше. Цей пристрій бійці нині використовують у АТО. Нині рівнянин запатентував свою розробку.

"Також я зробив спеціальні імітатори на зброю, які здатні підсилювати або приглушувати звук пострілу", – продовжив Марков.