У Міноборони повідомили про підготовку нових провокацій в Авдіївці та Мар'їнці з боку бойовиків

Українська сторона СЦКК попереджає про чергові провокації з боку бойовиків в Авдіївці та Мар'їнці, відповідне повідомлення з'явилося на сайті Міністерства оборони України.

Повідомляється, що ватажки бойовиків "ДНР" з допомогою російських ЗМІ вкидають в інформпростір дезінформацію з метою звинуватити ЗСУ в обстрілах населених пунктів.

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"Саме такі інформаційні вкидання, як правило, передують реальним обстрілам населених пунктів з боку НЗФ ОРДЛО. У даному разі вони вже "забезпечили собі алібі", тому ймовірність, що саме вони обстріляють житлові квартали Авдіївки в найближчі дні висока", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що "варто очікувати активізації снайперів НЗФ ОРДО" в районі Мар'їнки.

"Ворог нарощує кампанію по штампуванню фейкових повідомлень, намагаючись приховати власні злочини", - відзначають в СЦКК.