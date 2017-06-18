День у зоні АТО: бойовики 19 разів застосовували зброю проти українських воїнів

Сьогодні на Донбасі російсько-терористичні війська 19 разів застосовували зброю проти українських воїнів, 5 обстрілів було здійснено із використанням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм.

Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00.

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На Приморському напрямку сьогодні зафіксовано більше половини всіх ворожих збройних провокацій. Ще на світанку бойовики випустили по 5 мін калібру 120 мм в бік позицій Збройних сил України поблизу Павлополя та Чермалика. У цих же районах, а також в поблизу Широкиного, Водяного й Талаківки незаконні збройні формування неодноразово відкривали вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку окупанти ще вночі обстріляли з великокаліберних кулеметів один з опорних пунктів сил АТО у передмісті Авдіївки. Згодом противник двічі відкривав вогонь по укріпленнях українських воїнів поблизу Кам'янки зі 120 й 82-мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї різних калібрів. Після обіду під ворожий вогонь потрапили позиції ЗСУ, розташовані на підступах до Луганського, що на Світлодарській дузі. Там бандити застосовували автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

На Луганському напрямку зафіксовано три факти порушення проросійськими бандформуваннями режиму тиші. Зокрема, близько 15.00 бойовики накрили українських воїнів неподалік Кримського майже десятком мін зі 120-мм мінометів. Ще раніше загарбники били зі станкового протитанкового гранатомету в районі Катеринівки, а біля Новоолександрівки вели вогонь зі стрілецької зброї.

Внаслідок бойових дій ніхто з бійців сил АТО сьогодні не постраждав.