Російські снайпери на Донбасі влаштовують засідки і відкривають прицільний вогонь

Російські снайпери на Донбасі влаштовують засідки та відкривають прицільний вогонь вдень. При цьому майже щоночі у сектор Луганськ бойовики гатять з мінометів великого калібру. Про це розповідають українські бійці, пише ТСН.

Найбільше дістається околицям селища Кримське. Українські військові також розповідають, що попри затишшя, розслаблятися і ходити на повний зріст, на тутешніх позиція неможливо.

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На боці противника активізували снайпери. Від позицій бойовиків їх відділяють 700 метрів поля. Від обстрілів українських бійців тут рятують надійні підвали.

Як повідомляв УНІАН раніше, перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявляє, що в районах на схід від Маріуполя загальна кількість випадків порушення режиму припинення вогню минулого тижня зросла на 55%, зокрема зафіксовано 82 вибухи від артилерійського вогню і 19 - від мінометного.

Загалом, за його словами, кількість випадків порушення режиму припинення вогню минулого тижня зменшилася на 25% порівняно з позаминулим тижнем, але в районах на схід від Маріуполя - збільшилася на 55%.