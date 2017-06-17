Порошенко доручив Міноборони представити до нагороди загиблого в АТО сапера

Президент України Петро Порошенко доручив керівництву Міністерства оборони представити до нагороди командира інженерно-саперної роти 72-ї бригади Сухопутних військ Збройних сил України Євгена Сарнавського, який загинув під час виконання бойового завдання в районі проведення АТО.

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Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні на Майдані Україна прощається зі своїм сином, капітаном Євгеном Вікторовичем Сарнавським», - написав Порошенко.

«Юджин», командир інженерно-саперної роти 72-ї бригади Сухопутних військ ЗСУ врятував тисячі людських життів. Ціною власного», - додав він.

Євген Сарнавський отримав тяжкі вибухові поранення 8 червня під час виконання бойового завдання з розмінування поблизу села Новоселівка. Після двох тижнів напруженої боротьби за життя його серце не витримало.

«Доручив керівництву Міноборони представити капітана Євгена Сарнавського до нагороди», - додав Порошенко.