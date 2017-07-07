Доба в АТО: 25 ворожих обстрілів, один військовий ЗСУ загинув та ще один поранений - штаб

Ситуація в зоні проведення АТО залишається неспокійною. Російсько-окупаційні війська не полишають спроб спровокувати українських воїнів на порушення домовленостей щодо припинення вогню. Про це штаб АТО повідомляє на сторінці у Facebook.

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Порівняно з двома попередніми днями, кількість обстрілів з боку незаконних збройних формувань вчора знову збільшилась: "Минулої доби підконтрольні Росії озброєні банди 25 разів відкривали вогонь по підрозділах ЗС України. Тричі обстрілюючи наші опорні пункти, противник застосовував міномети".

Найгарячіше вчора було на приморському напрямку. На цій частині фронту бойовики вчора здійснили найбільше обстрілів - 11.

"Зі стрілецької зброї та гранатометів окупанти били по опорних пунктах сил АТО в районі Широкиного, Лебединського, Водяного, Гнутового, Павлополя, північніше - біля Новотроїцького та Мар'їнки. Окрім того, поблизу Широкиного бандити відкривали вогонь з 82-мм мінометів, а ввечері неподалік Павлополя застосували заборонені Мінськими угодами міномети калібру 120 мм", - йдеться у повідомленні.

На донецькому напрямку вчора було зафіксовано 8 ворожих збройних провокацій.

"Зранку та вдень загарбники сконцентрували свій вогонь у північному передмісті тимчасово окупованого Донецька. Там противник неодноразово відкривав вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, гранатометів й час від часу - з озброєння БМП по оборонних укріпленнях українських армійців в районі Авдіївки, Опитного, Пісків та Невельського. Вже пізно ввечері окупанти здійснили щільний обстріл позицій сил АТО в районі Троїцького, що на межі Донецької та Луганської областей. Там найманці застосували міномети калібру 120 мм, озброєння БМП, гранатомети різних модифікацій та великокаліберні кулемети", - повідомили у штабі.

На луганському напрмяку вчора також було неспокійно. Шість разів бойовики обстрілювали наші опорні пункти, але забороненої зброї не застосовували. Під вогонь противника з гранатометів та інших зразків піхотного озброєння вчора потрапили підрозділи ЗС України, котрі тримають оборону в районі Старого Айдару, Жовтого, Станиці Луганської, Донця та Кримського.

"Із сумом повідомляємо, що внаслідок бойових дій один військовослужбовець ЗС України вчора загинув. Ще один український воїн зазнав поранень", - підсумували у штабі.