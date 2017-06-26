В зоні АТО найскладніша ситуація зберігається на Луганському напрямку - Міноборони

В зоні АТО найскладніша ситуація зберігається на Луганському напрямку, за добу бойовики здійснили 5 мінометних обстрілів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

«На Луганському напрямку обстановка найскладніша. Тут противник у п’яти різних місцях застосував міномети. Найпотужнішими мінометні обстріли сталися вчора ввечері у Щасті та Троїцькому. Там окупанти протягом однієї години випустили 29 та 86 мін відповідно. Зокрема це сталося між 19.30 та 20.30 (мінометний обстріл – УНІАН) в Щасті, а між 20.30 та 21.30 – у Троїцькому», - заявив Лисенко.

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За його словами, у Жовтому противник порушив режим тиші двічі, під час другого обстрілу бойовики використовували міномет.

Решта збройних інцидентів припала на Попаснянський район, всі вони сталися ввечері.

Всього минулої доби на Луганському напрямку зафіксовано 10 ворожих обстрілів, 5 з них – мінометні.