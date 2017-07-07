Росія вже створила біля кордонів України три мотострілецькі дивізії - Генштаб

Начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко заявив, що Росія вже сформувала три дивізії поблизу кордонів з Україною: 3-тя мотострілецька дивізія у Валуйках, 144-я мотострілецька дивізія під Смоленськом і 150-я мотострілецька дивізія в Новочеркаську.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час спільного засідання воєнно-наукової ради ЗСУ та Національної академії наук України сьогодні в Києві.

«За нашими даними, а також, що підтверджується відповідними заявами вищого російського військового керівництва, вже сформовані три мотострілецькі дивізії - це 3-тя Валуйки, пункт постійної дислокації, 144-я - Смоленськ, 150-я Новочеркаськ, мотострілкові дивізії», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що Росія вибудовує потужну інфраструктуру для військ і створює нові дивізії вздовж північних і східних кордонів України.