Минулої доби у зоні АТО найнапруженіша ситуація була на Луганському напрямку - Лисенко

Минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції найнапруженіша ситуація була на Луганському напрямку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

“Вчора на Луганському напрямку спостерігалася найбільш напружена ситуація”, - сказав Лисенко.

За його словами, зокрема, бойовики із населеного пункту Калинівка впродовж 30 хвилин з мінометів обстрілювали позиції сил АТО біля Троїцького, випустивши по ним близько 40 мін. Всього ж на Луганському напрямку вчора бойовики 8 разів обстріляли позиції українських військових, 5 з яких - із забороненого озброєння.

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За словами Лисенка, на Донецькому напрямку вчора окупанти в районі Авдіївки здійснили два обстріли із застосуванням гранатометів та стрілецької зброї.

На Маріупольському напрямку, як зазначив речник Міністерства оборони, бойові дії велись на ділянках Павлопіль-Широкине, Березове. Всього на цьому напрямку бойовики здійснили 12 обстрілів.

Також Лисенко зазначив, що внаслідок активних бойових дій втрат в лавах українських військ не було. У той же час він підтвердив підрив на розтяжці біля станиці Луганської одного українського військового, який внаслідок цього загинув.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби російсько-окупаційні бандформування на Донбасі22 рази порушили перемир’я.