Пробивають навіть бронь: на Донбасі бойовики почали стріляти найновішими російськими кулями (відео)

Нових руйнувань зазнала прифронтова Мар'їнка. Бойовики ущент розтрощили два житлові будинки, йдеться в сюжеті ТСН.

Останнім часом ціль для бойовиків – не військові позиції, а мирні будинки. Лише за останні кілька днів понівечили не менше десятка хат. Будинки, які згоріли минулої ночі, розташовані у сірій зоні, де інколи ходять диверсанти. А два дні тому вогонь вівся по підконтрольній Україні частині селища. Хати врятувало те, що люди вчасно помітили вогонь.

Загалом стріляли близько двох годин. Військові кажуть, що бойовики били як зі стрілкового, так і з важчого озброєння. "Почалася стрілянина, потім виїхала ЗУ-шка з терикону відпрацювала сюди по житловому кварталу. 82-і міни прилітали та лягали вздовж, гранати", - розповів боєць 92-ї бригади.

Читайте такожОкупанти сьогодні активізувались на Маріупольському напрямку – штаб АТО

Під час бою одного військового поранило. "У нас один трьохсотий, осколкове поранення в ногу. Зараз із ним усе нормально, він у госпіталі. Працювала тоді БМП, прошила укриття, осколок влучив у ногу", - розповів український солдат.

Розвідка каже, що на протилежному боці постійно присутні російські інструктори, завдяки яким бойовики почали працювати професійніше і точніше, особливо снайпери. Військові показують кулі, котрі прилітають – нові російські розробки, що пробивають навіть бронежилет. Боєць Олексій, який опинився під снайперським вогнем, переконаний, що РФ робить із Донбасу полігон для випробування нової зброї, от тільки страждають від цього здебільшого мирні жителі.

Як повідомляв штаб АТО, за добу бойовики 29 разів порушили перемир’я, двоє бійців АТО поранені.