"Противник підходить на відстань кидка гранати": опубліковані кадри перестрілки у Пісках (відео)

У мережі з'явилося відео бою ЗСУ з російсько-терористичними військами у Пісках Донецької області. "Обозреватель" опублікував ексклюзивні кадри перестрілки в районі Донецького аеропорту.

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За словами бійців АТО, що перебувають на передовій, наявних у них вистачить сил для того, щоб звільнити Донецьк, "тільки б дали наказ".

УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика

При цьому українські військові констатують хронічне недотримання перемир'я терористами – позиції сил АТО зазнають постійних обстрілів з різних видів озброєння. Іноді противник підходить до укріплень ЗСУ на відстань кидка гранати.

Як повідомляв штаб АТО, бойовики з БТРів били по опорних пунктах українських бійців у районі Гнутового, один військовий поранений.