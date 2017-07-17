"Противник підходить на відстань кидка гранати": опубліковані кадри перестрілки у Пісках (відео)
У районі Донецького аеропорту неспокійно - там тривають перестрілки.
У мережі з'явилося відео бою ЗСУ з російсько-терористичними військами у Пісках Донецької області. "Обозреватель" опублікував ексклюзивні кадри перестрілки в районі Донецького аеропорту.
Читайте такожУ Станиці Луганській бойовики на блок-посту взяли в заручники жінку-інваліда
За словами бійців АТО, що перебувають на передовій, наявних у них вистачить сил для того, щоб звільнити Донецьк, "тільки б дали наказ".
УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика
При цьому українські військові констатують хронічне недотримання перемир'я терористами – позиції сил АТО зазнають постійних обстрілів з різних видів озброєння. Іноді противник підходить до укріплень ЗСУ на відстань кидка гранати.
Як повідомляв штаб АТО, бойовики з БТРів били по опорних пунктах українських бійців у районі Гнутового, один військовий поранений.