Ймовірно, протитанкова міна: в СЦКК розповіли подробиці про підрив трактора у Гнутовому (фото)

Внаслідок підриву трактора під час розмінування в Донецькій області були поранені двоє людей. Трактор, імовірно, наїхав на протитанкову міну. Про це повідомляє Українська сторона Спільного центру контролю та координації припинення вогню на Донбасі у Facebook.

Читайте такожБойовики застосували заборонене озброєння в Красногорівці та Трьохізбенці

Трактор "Беларус" місцевого сільгосппідприємства, який допомагав піротехнічному розрахунку Державної Служби України з надзвичайних ситуацій в Донецькій області проводити очищення території поблизу лінії розмежування сторін від вибухонебезпечних предметів, імовірно, підірвався на протитанковій міні ТМ-62.

"Внаслідок вибуху міни осколкову різану рану правої ноги отримав тракторист 1964-го р.н., а у співробітника ДСНС 1994 р.н. лікарі "Швидкої допомоги" діагностували осколкові поранення лівої частини тіла, лівої ноги та голови. Обидва поранені доставлені до Маріупольскої міської лікарні. Зараз їхній стан лікарі характеризують, як задовільний", - повідомили в СЦКК.

У Спільному центрі також розповіли, що за минулі вихідні було перевірено майже 12 га місцевості поблизу Маріуполя, а також у Слов’янському, Лиманському, Бахмутському, Ясинуватському та Волноваському районах Донецької області. Там виявили та знищили 92 одиниці вибухонебезпечних предметів, з них: 36 артилерійських снарядів,22 мінометні міни, 12 гранат, та 22 інших вибухонебезпечних предмети.

Раніше про підрив на невідомому вибуховому пристрої повідомляла поліція Донецької області.