У Гнутовому трактор підірвався на вибуховому пристрої, постраждали дві людини
13:26, 17 липня 2017Інциденти
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На місце виїхали, кінологи, вибухотехніки, ДСНС і швидка допомога.
Повні обставини події з'ясовуються / Фото УНІАН
У Гнутовому Донецької області в полі на невідомому вибуховому пристрої підірвався трактор.
Про це повідомляє у Facebook Головне управління Національної поліції в Донецькій області.
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Подія сталася сьогодні близько 11.00. Відомо про двох постраждалих. Повні обставини з’ясовуються.
На місце направлено слідчо-оперативну групу Кальміуського відділення поліції, кінологів, вибухотехніків, ДСНС та швидку допомогу.
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