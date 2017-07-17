У Гнутовому трактор підірвався на вибуховому пристрої, постраждали дві людини

У Гнутовому Донецької області в полі на невідомому вибуховому пристрої підірвався трактор.

Про це повідомляє у Facebook Головне управління Національної поліції в Донецькій області.

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Подія сталася сьогодні близько 11.00. Відомо про двох постраждалих. Повні обставини з’ясовуються.

На місце направлено слідчо-оперативну групу Кальміуського відділення поліції, кінологів, вибухотехніків, ДСНС та швидку допомогу.

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