Бойовики два тижні утримували українку-блогера з інвалідністю та катували її

Бойовики два тижні тримали в себе та знущались над українським блогером-інвалідом Людмилою Сурженко, після чого відпустили. Про це повідомив сьогодні заступник голови Луганської ОДА Юрій Клименко у Facebook.

За його інформацією, Сурженко (псевдонім у соцмережах Людмила Ясная) була затримана 13 липня у Луганську під час перетину лінії розмежування в районі КПВВ Станиця Луганська, на блокпосту бойвиків ЛНР, представниками т.зв. «МДБ ЛНР».

«Приводом для затримання стало невиконання Сурженко команд бойовиків (зазначена особа є інвалідом дитинства по слуху, користується слуховим апаратом, на якому на той час вийшли з ладу акумулятори). У подальшому МДБ ЛНР здійснювало тиск на вказану нашу громадянку, у тому числі фізичний (плоскогубцями пошкоджено палець на руці) з метою оприлюднення у подальшому відео із її “зізнаннями” у роботі на українські спецслужби», - повідомив Клименко.

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За його словами, 29 липня 2017 року Сурженко було відпущено на волю, їй самостійно вдалось перетнути КПВВ Станиця Луганська у важкому психологічному стані, після чого їй надано необхідну медичну допомогу.

«Очевидно, що терористи продовжують практику протиправного затримання людей, фізичного та психологічного тиску на них. Обласна влада надає Людмилі всю необхідну допомогу. Підготовлені звернення до міжнародних організацій та судових інстанцій з приводу кричущого порушення прав людини», - зазначив Клименко.

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