В АТО зросла активність бойовиків: окупанти 26 разів порушили перемир’я, чотирьох військових поранено

За минулу добу незаконні збройні формування 26 разів порушили перемир’я. Внаслідок бойових дій четверо українських військових отримали поранення. Про це повідомляє прес-центр АТО в Facebook.

Найбільш гаряче, наприкінці доби, було на Луганському напрямку. Тут з гранатометів і стрілецької зброї бойовики декілька разів били по позиціях у Новоолександрівці, Новотошківському, СтаниціЛуганській. А близько 21 години під мінометним вогнем опинились українські опорні пункти у Кримському.

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На Донецькому напрямку з гранатометів і великокаліберних кулеметів злочинці обстрілювали укріплення у Зайцевому та на шахті Бутівка. Внаслідок цих обстрілів двоє українських військових отримали поранення. Крім того, ввечері, під гранатометний обстріл ворога потрапили захисники у Майорську та Авдіївці.

"На Маріупольському напрямку, близько 18 години, внаслідок обстрілу опорного пункту сил АТО отримав поранення ще один український військовий. Також ворожі міномети калібру 82 міліметри били по наших опорних пунктах у Павлополі та Гнутовому. На більшість обстрілів противника сили АТО відповідали щільним вогнем", - додали у відомстві.

Раніше у штабі АТО заявляли про відносне затишшя у зоні бойових дій.