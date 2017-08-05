Бойовики продовжують поодинокі обстріли позицій українських військових – штаб АТО

Бойовики продовжують поодинокі обстріли позицій Збройних сил України в районі проведення АТО.

Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

«Упродовж сьогоднішнього дня ситуація в зоні АТО не зазнала суттєвих змін. Ворог продовжує поодинокі обстріли українських позицій, Збройні сили України дають адекватну відповідь», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожБойовики випустили 18 мін по позиціях сил АТО в Авдіївці та Пісках

Так, за даними штабу, опівночі російсько-окупаційні угруповання тричі відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях сил АТО поблизу Авдіївки Донецької області. На Луганському напрямку терористи двічі застосовували гранатомети в районі Новоолександрівки, а на Маріупольському - під гранатометний вогонь потрапили українські опорні пункти у Водяному.

У штабі наголосили, що бойові дії на Донбасі не стали перепоною для відновлення трансляції українського телебачення.

«Нещодавно завершилось будівництво 134-метрової телевежі у Бахмутці. Відтепер сигналом українських телеканалів і радіостанцій буде охоплено райони, які впритул наближені до лінії розмежування. Також телевежа даватиме сигнал на тимчасово окупований Луганськ і Алчевськ. Тож наші громадяни, які перебувають у цих містах, вже незабаром зможуть дізнатись правдиву інформацію про життя в Україні, яку так приховують бойовики», - йдеться у повідомленні.