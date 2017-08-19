В окупованому Донецьку вибухнула вантажівка бойовиків з контрабандною зброєю і боєприпасами
Крім цього, бойовики всю ніч обстрілювали опорні пункти сил АТО поблизу авдіївської промзони. Одного бійця поранено.
Бойовики всю ніч обстрілювали опорні пункти Збройних сил України поблизу авдіївської промзони. Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00.
Читайте такожДоба в АТО: трьох військових поранено, найгарячіше - в Авдіївській промзоні«Вже традиційно найгарячіше було на Донецькому напрямку. Зокрема у районі Авдіївської промзони бандити фактично всю ніч били по наших позиціях з танку, мінометів різних калібрів та гранатометів. Крім того, сьогодні під ворожим вогнем опинились українські укріплення на підступах до Пісків, Зайцевого, Новолуганського», - зазначається у зведенні.
На Луганському напрямку терористи активізувались поблизу Кримського, де двічі відкривали вогонь по українських бійцях. У результаті один український військовий отримав поранення.
На Маріупольському напрямку незаконні збройні формування випустили понад 20 мін калібру 82 міліметри поблизу Павлополя і Старогнатівки.
Крім того, зазначається, що, за оперативними даними, на територіях тимчасово непідконтрольних українській владі бойовики все частіше займаються контрабандою необлікованої зброї. Так, в ході перевірки російськими кураторами 11-го окремого мотострілецького полку, який знаходиться у Донецьку, внаслідок самозаймання вибухнув вантажний автомобіль. У ньому переховувались незареєстрована зброя та боєприпаси. Щоб уникнути відповідальності, командуванню 1-го армійського корпусу збройних сил РФ доповіли про застосування силами АТО підривних зарядів з використанням безпілотного літального апарату.