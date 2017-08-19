В окупованому Донецьку вибухнула вантажівка бойовиків з контрабандною зброєю і боєприпасами

Бойовики всю ніч обстрілювали опорні пункти Збройних сил України поблизу авдіївської промзони. Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00.

Читайте такожДоба в АТО: трьох військових поранено, найгарячіше - в Авдіївській промзоні«Вже традиційно найгарячіше було на Донецькому напрямку. Зокрема у районі Авдіївської промзони бандити фактично всю ніч били по наших позиціях з танку, мінометів різних калібрів та гранатометів. Крім того, сьогодні під ворожим вогнем опинились українські укріплення на підступах до Пісків, Зайцевого, Новолуганського», - зазначається у зведенні.

На Луганському напрямку терористи активізувались поблизу Кримського, де двічі відкривали вогонь по українських бійцях. У результаті один український військовий отримав поранення.

На Маріупольському напрямку незаконні збройні формування випустили понад 20 мін калібру 82 міліметри поблизу Павлополя і Старогнатівки.

Крім того, зазначається, що, за оперативними даними, на територіях тимчасово непідконтрольних українській владі бойовики все частіше займаються контрабандою необлікованої зброї. Так, в ході перевірки російськими кураторами 11-го окремого мотострілецького полку, який знаходиться у Донецьку, внаслідок самозаймання вибухнув вантажний автомобіль. У ньому переховувались незареєстрована зброя та боєприпаси. Щоб уникнути відповідальності, командуванню 1-го армійського корпусу збройних сил РФ доповіли про застосування силами АТО підривних зарядів з використанням безпілотного літального апарату.