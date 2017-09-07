СБУ заявила про звільнення понад 3 тисяч осіб з полону бойовиків з початку війни на Донбасі

За сприяння Об'єднаного центру Служби безпеки України з координації пошуку і звільнення незаконно позбавлених волі осіб та заручників та встановлення місця знаходження безвісти зниклих в районі проведення антитерористичної операції за увесь час конфлікту на Донбасі з полону бойовиків звільнено 3 тис. 138 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це керівник центру СБУ Юрій Качанов повідомив на засіданні круглого столу на тему: “Звільнені з полону: допомогти, не травмуючи”.

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Зокрема, він повідомив, що в рамках виконання покладених на центр завдань було створено облік військовослужбовців та цивільних осіб, які були протиправно позбавлені волі або які зникли безвісти.

За словами Качанова, центр розпочав роботу з 7 квітня 2014 року - з самого початку антитерористичної операції на сході України.

"За час існування обліку, з 7 квітня 2014 року, за сприяння центру було знайдено, а також звільнено 3 тис. 138 осіб. Серед них є і військовослужбовці, і цивільні особи, в журналісти, і т.д. Це різні верстви населення", - сказав Качанов.

"На даний час, станом на сьогодні, у заручниках перебуває 144 особи та вважаються зниклими безвісти 410 осіб", - повідомив керівник Об'єднаного координаційного центру.