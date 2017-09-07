Генерала, який назвав добровольців "мародерами", відкликали з АТО - волонтер (відео)
За рішенням начальника Генштабу ЗСУ Нікітенка відкликали із зони проведення АТО.
Генерал-майор Петро Нікітенко відкликаний із зони АТО. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер Роман Донік.
Читайте такожЗС України увійшли в Топ-30 найкращих армій світу - Міноборони
"Генерал-майор Нікітенко за рішенням НГШ відкликаний з АТО. Призначено розслідування. Швидше за все, буде якесь кадрове рішення. Швидше за все - буде боляче", - йдеться у його повідомленні.
Донік каже, що позиція Муженка така: ніхто не має ніякого права, у першу чергу морального, принижувати солдата. І це, за словами волонтера, не кажучи про звеличення армії Росії, "про що буде окрема розмова".
Раніше Нікітенко назвав добровольців "злодіями й мародерами, які втекли з Іловайська". Він також говорив про те, що з "Росією ми воювати не можемо, тому що це - велика держава". Тоді у відповідь добровольці записали звернення до генерал-майора.