Генерала, який назвав добровольців "мародерами", відкликали з АТО - волонтер (відео)

Генерал-майор Петро Нікітенко відкликаний із зони АТО. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер Роман Донік.

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"Генерал-майор Нікітенко за рішенням НГШ відкликаний з АТО. Призначено розслідування. Швидше за все, буде якесь кадрове рішення. Швидше за все - буде боляче", - йдеться у його повідомленні.

Донік каже, що позиція Муженка така: ніхто не має ніякого права, у першу чергу морального, принижувати солдата. І це, за словами волонтера, не кажучи про звеличення армії Росії, "про що буде окрема розмова".

Раніше Нікітенко назвав добровольців "злодіями й мародерами, які втекли з Іловайська". Він також говорив про те, що з "Росією ми воювати не можемо, тому що це - велика держава". Тоді у відповідь добровольці записали звернення до генерал-майора.