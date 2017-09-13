Загострення на Донбасі: двоє військових поранені, сили АТО відкрили вогонь у відповідь

Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО загострилась. Якщо до 18:00 бойовики проявляли незначну активність, то ввечері та вночі ворог суттєво збільшив кількість обстрілів наших позицій, використовуючи при цьому міномети різних калібрів. Про це штаб АТО повідомляє на сторінці у Facebook.

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Як зазначають у штабі, найбільш неспокійно було на Донецькому напрямку. Тут з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, великокаліберних кулеметів, гранатометів російські найманці 4 рази били по наших позиціях поблизу Авдіївки. Також увечері і вночі окупанти тричі відкривали вогонь зі 120 та 82-міліметрових мінометів, гранатометів, озброєння БМП, стрілецької зброї по українських укріпленнях біля Пісків. Крім того, близько 20 години у районі Кам’янки ворог випустив 12 мін калібру 82 міліметри.

На Приморському напрямку бойовики застосовували міномет і гранатомет поблизу Широкиного та двічі обстрілювали наші укріплення на підступах до Водяного.

"На Луганському напрямку єдиною гарячою точною було селище Кримське. Тут після 18 години противник тричі відкривав вогонь по українських позиціях з гранатометів і великокаліберних кулеметів", - сказано в повідомленні.

"Загалом за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 27 разів порушили перемир’я. Двоє наших захисників отримали поранення. Враховуючи пряму загрозу життю українських військових під час обстрілів, сили АТО декілька разів відкривали вогонь у відповідь", - підсумували у штабі.