За добу в зоні АТО поранено трьох українських військових

13:22, 19 вересня 2017
Війна
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Під час бойових дій за добу на Донбасі Збройні сили втрат не зазнали.

ЗСУ / Министерство обороны Украины

За добу внаслідок бойових дій на Донбасі троє військових зазнали поранень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

Читайте такожЗа тиждень в зоні АТО знищили 10 окупантів - Міноборони"За добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військових немає, але троє отримали поранення", - сказав Мотузяник.

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Теги: #обстріли бойовиків#ситуація зоні ато#військові поранені