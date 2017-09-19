За добу в зоні АТО поранено трьох українських військових

Під час бойових дій за добу на Донбасі Збройні сили втрат не зазнали.

За добу внаслідок бойових дій на Донбасі троє військових зазнали поранень. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник. Читайте такожЗа тиждень в зоні АТО знищили 10 окупантів - Міноборони"За добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військових немає, але троє отримали поранення", - сказав Мотузяник.

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