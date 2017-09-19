За добу в зоні АТО поранено трьох українських військових
13:22, 19 вересня 2017Війна
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Під час бойових дій за добу на Донбасі Збройні сили втрат не зазнали.
Загиблих немає \ Міноборони
За добу внаслідок бойових дій на Донбасі троє військових зазнали поранень.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.
Читайте такожЗа тиждень в зоні АТО знищили 10 окупантів - Міноборони"За добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військових немає, але троє отримали поранення", - сказав Мотузяник.
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