На Донбасі безчинствують понад 36 тисяч терористів та російських солдатів - Грицак

Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявляє, що понад 36 тис. терористів і російських військових продовжують безчинствувати на українському Донбасі.

Як ідеться у повідомленні на сайті СБУ, про це він сказав під час виступу в Нью-Йорку на ювілейному засіданні з нагоди 50-річчя Світового конгресу українців.

У зверненні до представників СКУ Грицак заявив, що "вже четвертий рік триває війна за Україну – кривава, жорстока, без правил та кордонів, і досі важко повірити, що в ці дні понад 36 тис. терористів та російських солдатів продовжують безчинствувати на нашому Донбасі. Сьогодні нашим спільним завданням є захист України від агресора, який не лише дестабілізує ситуацію всередині нашої країни, але й сіє зерно фальшивої пропаганди за її межами".

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Голова СБУ закликав світову спільноту і надалі активно допомагати Україні у подоланні російської агресії, забезпечуючи мир та стабільність як в Україні, так і за її межами.

За його словами, "закордонне українство – це та потужна сила, що допомагає рідній землі у найскрутніші часи та прискорить спільну перемогу".

"Світовий конгрес українців – організація тисяч патріотичних сердець, що б’ються воєдино заради України, незалежно від часу та відстаней", ‒ наголосив Грицак.

Як повідомляв УНІАН раніше, світове співтовариство повинно знати і не забувати, що російська влада сприяє тому, що в Україні відбуваються не менш жахливі речі, ніж в Сирії та Північної Кореї. Про це заявила у виступі на Генеральній асамблеї ООН президент Литви Даля Грібаускайте.

"Увага зараз прикута до Північної Кореї та Сирії, але ті ж методи шантажу, погроз і агресії застосовуються Росією в Україні і вздовж східного кордону НАТО", - сказала Грібаускайте.