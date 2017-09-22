У бойовиків на Донбасі вибухнув склад з боєприпасами

На окупованій території Донецької області у бойовиків з необережності вибухнув склад, де вони зберігали боєприпаси. Окупанти у всьому звинувачують українські війська.

Про це під час брифінгу в п'ятницю, 22 вересня, заявив спікер Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає 24 канал.

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"На базі так званої "2-ї бригади" бойовиків через порушення правил пожежної безпеки загорілося приміщення, яке призвело до детонації боєприпасів, які зберігалися там у необлаштованому для цього місці. Традиційно окупанти списали цей інцидент на міфічні обстріл з боку української армії", – заявив Лисенко.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в Донецьку в районі Донецького заводу гумово-хімічних виробів сталася пожежа. Імовірно, причиною спалаху стало займання трави.