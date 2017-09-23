Бойовики обстріляли житлові квартали Зайцевого та Гранітного

22 вересня близько 21:30 під час обстрілу бойовиками позицій підрозділів Збройних Сил України в районі населеного пункту Зайцеве-Північне під вогонь противника також потрапили житлові квартали.

Про це йдеться в повідомленні Української сторони СЦКК на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

Повідомляється, що внаслідок обстрілу НЗФ ОРДО з ручних протитанкових гранатометів, крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї пошкоджено дах житлового будинку по вулиці Майорська, 27. Ніхто з місцевих мешканців не постраждав.

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Окрім цього, з 21:30 до 21:50 під час обстрілу з боку НЗФ ОРДО позицій сил АТО в районі населеного пункту Гранітне (Маріупольський напрямок), під вогонь потрапили житлові квартали зазначеного населеного пункту. Внаслідок обстрілу з крупнокаліберних кулеметів НЗФ ОРДО від запалювального боєприпасу загорівся житловий будинок по вулиці Куїнджі, 18. Пожежу вдалося локалізувати силами місцевих мешканців. На щастя, ніхто з цивільного населення не постраждав.

«НЗФ ОРДО нехтуючи усіма нормами міжнародного гуманітарного права, в черговий раз ставлять під загрозу життя та здоров’я цивільного населення Донбасу. Українська сторона СЦКК підкреслює, що НЗФ ОРДО в черговий раз порушили «шкільне» перемир’я, продемонстрували небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме порушення та невиконання Мінських домовленостей та засуджує дії НЗФ ОРДО щодо обстрілів населених пунктів, що ставить під загрозу життя та здоров’я цивільного населення», – зазначили в СЦКК.