На Донбасі цього року загинуло 68 цивільних осіб, 320 поранено - ОБСЄ

Цього року на Донбасі загинуло 68 цивільних осіб, поранень зазнали 320. Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг повідомив сьогодні на брифінгу у Києві.

За його словами, загальна кількість підтверджених СММ жертв серед цивільного населення цього року сягає 388 осіб, з яких 68 загиблих і 320 поранених.

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Також Хуг повідомив про збільшення кількості загиблих серед цивільних у серпні.

«За нашими даними щодо жертв, за серпень було зафіксовано збільшення кількості жертв серед дітей - 19% від усіх жертв серед цивільного населення супроти 10% за минулий місяць. Всі вони - хлопчики віком від 9 до 15 років, які отримали поранення від детонації мін та боєприпасів, що не вибухнули», - сказав Хуг.

За його словами, причинами загибелі більшості цивільних осіб у серпні були вибухова дія мін та боєприпасів, що не вибухнули.

При цьому Хуг наголосив, що це вказує на те, що сторони не спромоглися розмінувати чи принаймні обгородити, чи промаркувати міни та боєприпаси, що не вибухнули.

Він нагадав, що такі зобов’язання сторін конфлікту передбачені Мінським меморандумом, але за більш як три роки вони не виконані.