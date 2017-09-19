ОБСЄ готова консультуватися з ООН про можливе розміщення миротворців на Донбасі - Хуг

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ Александр Хуг заявляє, що організація готова проводити консультації з ООН про можливе розміщення миротворців на Донбасі.

Читайте такожХуг: Можливості ОБСЄ для спостереження у Дебальцевому обмежені, місія має лише частковий доступ до залізничних колійЯк передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання круглого столу "Виступ Порошенка в Генасаблеї ООН. Що чекає українського президента?".

Хуг нагадав, що з 2015 року СММ дуже ретельно відслідковує обговорення щодо можливості розміщення миротворців на Донбасі.

"(Спеціальна моніторингова) місія вітає будь-які ініціативи, які спрямовані на стабілізацію ситуації в Україні з метою встановлення довготривалого миру та стабільності у східній частині країни", - сказав він.

При цьому перший заступник голови СММ наголосив, що Рада безпеки ООН повинна визначити: "де", "коли" і "за яких умов" миротворча операція на Донбасі може бути започаткована.

Хуг додав, що йому добре відомо із повідомлень із ЗМІ стосовно змісту пропозицій щодо миротворців. "Все, що виходить за межі цих пропозицій, це уже будуть спекуляції, в яких я не хочу брати участь", - підкреслив Хуг.

"ОБСЄ накопичила досвід впродовж останніх трьох з половиною років, працюючи на Донбасі, і місія готова брати участь у консультаціях, включно з ООН, але не тільки з нею", - наголосив Хуг.

Він нагадав про візит в Україну генерального секретаря ОБСЄ Томаса Гремінгера, який відбувся минулого тижня. Гремінгер зустрічався з президентом Петром Порошенком і міністром закордонних справ Павлом Клімкіним. Сторони обмінялися думками щодо останніх заяв про можливе розміщення миротворців на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня президент Петро Порошенко заявив, що має намір у вересні представити на Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі.

5 вересня президент РФ Володимир Путін сказав, що згоден на розміщення миротворців ООН тільки на лінії розмежування на Донбасі для забезпечення безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. При цьому він наголосив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі. Після цього Росія направила керівництву ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

7 вересня Порошенко наголосив, що миротворці ООН мають бути розміщені на всій тимчасово окупованій території, включаючи неконтрольовану ділянку кордону з РФ.

Українська делегація в штаб-квартирі ООН також передала на розгляд партнерам з Ради безпеки свій проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

12 вересня Росія підготувала проект резолюції Ради Безпеки ООН, в якому запропонувала створити озброєну місію ООН на Донбасі терміном на шість місяців.

16 вересня спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер розповів про бачення США миротворчої місії на Донбасі. "Вона повинна охороняти і забезпечувати мир, вона повинна контролювати відведення важкої техніки і артилерії", - заявив Волкер.

Він додав, що місія має розміщуватися на всій території Донбасу, в тому числі вздовж російсько-українського кордону. За його словами, місія також повинна забезпечувати безпеку людей.

На його переконання, спочатку треба знайти компроміс щодо місії, а вже потім розміщувати миротворців на Донбасі.