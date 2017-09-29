У Генштабі розповіли про затриманого ФСБ Долгополова: зрадив присязі та перейшов на службу до окупантів

Затриманий в окупованому Криму Федеральною службою безпеки Російської Федерації Дмитро Долгополов служив у Збройних силах України, а у 2014 році зрадив присязі та перейшов на службу до окупантів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов.

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"Ще один приклад сумних перспектив зрадників України. Діма Долгополов. Служив в лавах ЗС України (майор, заступник по роботі з особовим складом в артилерійському дивізіоні 406-ї окремої артилерійської бригади в Сімферополі), у 2014-му зрадив присязі та перейшов на службу до окупантів, бо там більше грошей платили. Нині затриманий ФСБ", - пише Селезньов.

Він висловив сумнів щодо того, що Долгополов "діяв в Криму під глибоким прикриттям, бо є фахівцем із "занурення" в інших сферах".

"Санкція статті 275 УК РФ передбачає позбавлення волі на термін до 20 років. Висновки робить самі", - зауважив речник Генштабу ЗСУ.

Як повідомляв УНІАН, у ФСБ РФ заявили про затримання в окупованому Сімферополі двох громадян Росії Анни Сухоносової і Дмитра Долгополова за нібито шпигунство на користь України.

У ФСБ стверджували, що ці особи збирали і передавали спецслужбам України відомості про діяльність частин і з'єднань Чорноморського флоту, що становлять державну таємницю. За даними відомства, Долгополов проходить військову службу в Криму.