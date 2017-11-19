Утримуваних у в’язницях ОРЛО змушують платити за опалення - правозахисник

Ув’язнені, які перебувають на тимчасово непідконтрольних територіях Луганської області (ОРЛО), самі купують вугілля для опалення в місцях позбавлення волі. Про це повідомив «Громадському радіо» голова «Східної правозахисної групи» Павло Лисянський.

Також, за його словами, ув’язнені скаржаться на відсутність ліків та погіршення якості харчування.

«Зараз опалювальний сезон. Їм кажуть: «Хочете в теплі сидіти?». Вони кажуть: «Так». Ось, кажуть, платіть. Купуйте вугілля. Скидайтеся», - зазначив правозахисник.

Читайте такожРосіяни пояснили, чому не пускають українських консулів до незаконно ув'язнених кримчан (відео)

На зауваження про те, що це дорого, правозахисник відповів, що ув’язнених там досить багато.

«Там, в «ЛНРівській» виправній трудовій колонії, приміром, сидить близько 900 осіб. Зараз, може бути, менше. Ось цю суму розподіляють на 900 осіб», - сказав Лисянський.

Він зауважив, що якщо кожен із в‘язнів здасть на опалення по 500 грн, то тоді у колонії воно буде.

Раніше повідомлялося, що представники "ЛНР/ДНР" відмовились від проведення "дня сім’ї" для ув'язнених.