Представники "ЛНР/ДНР" відмовились від проведення "дня сім’ї" для ув'язнених – Геращенко

Про це перший заступник голови Верховної Ради, представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко повідомила на своїй сторінці у Facebook.

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"ОРДЛО відмовилися від української ініціативи проведення дня сім'ї, коли б родичі людей, що їх утримують в тюрмах по обидві сторони лінії зіткнення, могли б відвідати своїх близьких. Назвали це піаром і сказали, що всі родичі заручників і так можуть приїжджати і провідувати хлопців. Правда, так і не надали інформацію, де їх утримують", - написала вона.