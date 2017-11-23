Поліцейські затримали розвідника бойовиків на "Волзі", який повертався до "ДНР"

Сьогодні на блокпості у Покровському було виявлено 42-річного заступника командира роти «2 відділу розвідувального управління Республіканської гвардії ДНР». Про це повідомляє Покровський відділ поліції Донецької області.

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В повідомленні сказано, що правоохоронцями, які несуть службу на блокпостах Покровська, вчора було отримане орієнтування щодо розшуку мешканця окупованої Макіївки, який бере активну участь в незаконних збройних формуваннях.

В поліції підкреслили, що бойовик намагався покинути підконтрольну Україні територію та повернутись на свою службу.

Повідомляється, що сьогодні зранку співробітники поліції на блокпості зупинили автомобіль «Волга». Під час перевірки документів поліцейські встановили, що пасажир є особою, яку розшукують. Відносно затриманого проводяться слідчо-оперативні заходи, після чого його діям буде надано правову оцінку.

Як повідомляв УНІАН, на Донеччині за тиждень затримали 25 бойовиків.