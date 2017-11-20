На Донеччині за тиждень затримали 25 бойовиків

У Донецькій області минулого тижня поліція затримала 25 бойовиків. Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.

"В результаті превентивних заходів затримано 25 осіб, які брали безпосередню участь у незаконних збройних формуваннях ДНР і ще 7, які підтримують з бойовиками тісний зв'язок. Поліція також виявила 8 осіб, які перебували на території України нелегально", - йдеться в заяві.

Крім того, правоохоронці заблокували 3 спроби провезти зброю.

Повідомляється, що за останні 7 днів через систему стопконтроля на блокпостах області пройшло понад 1,7 тисяч вантажівок, більше 23 тисяч легкових автомобілів і 42 тисячі цивільних осіб.