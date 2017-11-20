На Донеччині за тиждень затримали 25 бойовиків
04:24, 20 листопада 2017Війна
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Крім того, правоохоронці заблокували 3 спроби провезти зброю.
ВСУ / Міністерство оборони України
У Донецькій області минулого тижня поліція затримала 25 бойовиків. Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.
"В результаті превентивних заходів затримано 25 осіб, які брали безпосередню участь у незаконних збройних формуваннях ДНР і ще 7, які підтримують з бойовиками тісний зв'язок. Поліція також виявила 8 осіб, які перебували на території України нелегально", - йдеться в заяві.
Крім того, правоохоронці заблокували 3 спроби провезти зброю.
Повідомляється, що за останні 7 днів через систему стопконтроля на блокпостах області пройшло понад 1,7 тисяч вантажівок, більше 23 тисяч легкових автомобілів і 42 тисячі цивільних осіб.
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