Reuters опублікувало фото зі звільненого Травневого

Опубліковано фото із села Травневе на Донбасі, підконтрольного українським військовим. Їх показало агентство Reuters.

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Про те, що населений пункт перебуває під контролем України, раніше не повідомляли - чекали, поки наші бійці закріпляться на позиціях, йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.

Як повідомляв штаб АТО, біля Кримського на Луганщині відбулося бойове зіткнення, яке тривало близько 8 годин. Чотирьох окупантів було знищено, ще п'ятьох поранено. Та загинули й четверо українських військових, ще двоє були поранені.