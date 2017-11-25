ОБСЄ показала відео потужного нічного обстрілу біля Донецької фільтрувальної станції
10:05, 25 листопада 2017Війна
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Терористи обстрілювали Донецьку фільтрувальну станцію.
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі показала відео нічної перестрілки біля Донецької фільтрувальної станції. СММ показала запис на своєму YouTube-каналі.
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"Минулого тижня камера СММ на Донецькій фільтрувальній станції зафіксувала сотні порушень припинення вогню", – йдеться в описі відео.
Раніше Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) застерегла від ескалації збройного конфлікту на сході України у зв'язку з початком холодів.
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