Вчора бойовики обстрілювали ЗСУ на всіх напрямках

Російсько-окупаційні війська продовжують вести вогонь по позиціях Збройних Сил України, застосовуючи міномети різних калібрів.

Як йдеться у ранковому зведенні прес-центру штабу АТО, особливо бойовики особливо активізувалися за темної пори доби.

Повідомляється що на Луганському напрямку ворог неодноразово зі 120-мм мінометів, зенітної установки, озброєння БМП та стрілецької зброї вів вогонь по оборонних укріпленнях ЗСУ біля Троїцького і Кримського.

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«Під час вогневих провокацій у районі Луганського і Попасної противник декілька разів обстрілював українські опорні пункти з мінометів 82-го калібру і гранатометів. З озброєння БМП бойовики порушували перемир’я поблизу Зайцевого, а з кулеметів - здійснювали обстріли по опорних пунктах неподалік Новоолександрівки та Світлодарська», – йдеться у повідомленні.

На Донецькому напрямку ворожа активність зосередилася в районі Авдіївки. Тут загарбники з 82-мм мінометів вели вогонь по оборонцях Пісків і шахти Бутівка, а з піхотного озброєння обстрілювали південні околиці Авдіївки. Крім того, на Приазов’ї незаконні збройні формування відкривали вогонь з гранатометів і озброєння БМП по захисниках Водяного і Талаківки.

«Загалом, за минулу добу, зафіксовано 39 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. У випадках, коли обстріли противника становили безпосередню загрозу життю і здоров’ю наших воїнів, підрозділи Збройних Сил України відповідали противнику вогнем із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї», – зазначили у штабі.

Внаслідок ворожих обстрілів жоден український захисник не постраждав.