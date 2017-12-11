Й знову "ихтамнет": на Донбас прибули 120 кадрових російських офіцерів

На окуповану територію Донбасу прибули ще близько 120 кадрових російських офіцерів. Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив представник ГУР МО України.

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Росіяни будуть обіймати командні посади в 1 та 2 армійських корпусах так званих "ДНР" та "ЛНР". Як зазначив Скібіцький, кадровими російськими військовими комплектуються посади командирів бригад, їхніх заступників та командирів батальйонів.

Сьогодні, за даними розвідки, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України у складі терористично-окупаційних військ перебуває понад 3 тисячі кадрових російських військових.