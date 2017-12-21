У Лаврова знайшли причину виходу російських офіцерів зі СЦКК: небажання здавати відбитки пальців

У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації заявили, що російські офіцери вийшли зі складу СЦКК через те, що Україна вимагає для іноземців при в'їзді до країни надавати персональні відомості та біометричні дані, включаючи відбитки пальців.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві сказала офіційний речник МЗС РФ Марія Захарова.

«Президентом України підписано указ про посилення контролю за в'їздом і виїздом іноземців з країни і їхнім перебуванням на її території. Процедура реалізації: надання надлишкових персональних відомостей і біометричних даних, включаючи відбитки пальців, що є неприйнятними для представників Міноборони РФ, оскільки суперечить вимогам російського законодавства про статус військовослужбовців», - сказала Захарова.

За її словами, Україна використовує факт виведення російських військовослужбовців в інформаційному протистоянні і звинувачує «агресора ззовні»

«Ми закликаємо владу України не перекладати відповідальність і сфокусуватися на беззастережному виконанні Мінських угод ... Розраховуємо, що іноземні партнери по нормандському формату і США зможуть використовувати наявний у них вплив, щоб спонукати до цього київську владу», - сказала Захарова.

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Вона нагадала, що російські офіцери з СЦКК залишили територію України 19 грудня і це був «вимушений крок» через позицію Києва, який нібито віддає перевагу «силовому варіанту вирішення проблеми Донбасу».

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня в МЗС РФ заявили, що Росія припиняє роботу своїх представників у СЦКК через «напружену морально-психологічної обстановку» і «зневажливе ставлення українських військовослужбовців» до російських військових.

Також в МЗС РФ відзначили, що ще однією причиною відкликання російських офіцерів з СЦКК є введення Україною з 1 січня 2018 року нового порядку в'їзду і перебування громадян Росії.

У МЗС України вважають, що це рішення РФ істотно підриває Мінські угоди.

У Спеціальній моніторингової місії ОБСЄ заявили, що місця відкликаних з СЦКК російських офіцерів зайняли бойовики.

20 грудня представник України в робочій підгрупі з питань безпеки ТКГ Євген Марчук повідомив, що Росія готова повернути своїх військових в СЦКК за певних умов: «затвердження положення про СЦКК, їх статус, гарантії безпеки тощо».