"Путіну потрібні криваві перемоги": Турчинов прокоментував вихід Росії зі СЦКК на Донбасі

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов не виключає, що Росія має намір активізувати військові дії на Донбасі у зв'язку з виведенням російських офіцерів з Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

"Дійсно, в односторонньому порядку, цинічно, не маючи жодних підстав, Росія поставила перед фактом не тільки Україну, але й увесь світ, що вони відкликають своїх офіцерів із СЦКК, і це зразу можна пов'язати з тою ескалацією, яка відбувається на фронті", - наголосив Турчинов.

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"Дуже потужні обстріли, в тому числі з використанням і важкої артилерії і реактивних систем залпового вогню, які відбуваються (цими) днями, в тому числі і в напрямку цивільних населених пунктів", - додав секретар РНБО.

"Тому, ми не можемо виключати, що вони виводять своїх офіцерів для того, щоб розпочати активізацію не просто військових провокацій, а вже військових дій. Але Збройні сили (України) готові до вторгнення, будь-яких провокацій. Ми безумовно будемо посилювати наші позиції на фронті, і я сподіваюсь, що все ж таки, "нормандський формат", який має відбутись, дасть чітку оцінку спробі Росії не просто йти шляхом ескалації, а повністю перекреслити будь-які можливості, що стосуються політико-дипломатичного шляху припинення агресії Росії на сході України і в Криму", - наголосив Турчинов.

"Ми це розуміємо, і не можемо виключати, що Путіну для того, щоб підняти свій рейтинг, потрібні якісь умовні брудні і криваві перемоги", - заявив секретар РНБО.