У МЗС РФ заявили, що Росія не допустить перекриття кордону з Донбасом. Про це заявив заступник глави МЗС РФ Григорій Карасін в інтерв'ю "Коммерсанту".

Він також знову порівняв місію ООН на Донбасі з "адміністрацією". За його словами, в Росії зараз нібито бачать штучні спроби впровадити "зовнішню адміністрацію на південному сході з перекриттям кордону".

"Головним завданням миротворців має стати забезпечення безпеки спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Ми бачимо штучні спроби змінити цю концепцію в бік впровадження якоїсь зовнішньої адміністрації на південно-сході з перекриттям кордону між Донбасом і Росією. Про це не може бути й мови. Росія ніколи цього не допустить", - заявив він.

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Також, на його думку, Росія "ризикує життями", якщо перекриє відрізок кордону на Донбасі.

"Можу собі уявити, що буде, якщо відрізати жителів Донбасу від кордону підтримки, моральної і гуманітарної, якою зараз є відрізок нашого кордону з Луганською та Донецькою областями. Ми на такий ризик піти не можемо", - додав Карасін.

Як відомо, Росія з серпня 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбас так звані "гуманітарні конвої". Митну і прикордонну служби України не допускають до огляду цих вантажівок. Українська сторона заявляла про отримання доказів того, що в цих вантажівках серед ящиків з продуктами харчування були зброя, боєприпаси та протитанкові гранати.

У МЗС України неодноразово вимагали від РФ припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої "гуманітарної допомоги".

Місія США при Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) назвала російські конвої з так званою «гуманітарною допомогою» вагомим доказом участі Російської Федерації в конфлікті на Донбасі.