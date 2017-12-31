За добу російсько-окупаційні війська чотири рази порушили режим новорічного перемир’я - штаб АТО

Попри досягнуті домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир’я, російсько-окупаційні війська не спромоглися у повній мірі забезпечити режим тиші. Впродовж минулої доби ворог здійснив чотири прицільні обстріли позицій Збройних Сил України. Усі порушення режиму перемир’я відбулися на Донецькому напрямку, повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО за 30 грудня.

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На Приазов’ї противник вів вогонь по оборонних укріпленнях сил АТО на підступах до низки прифронтових населених пунктів. Зокрема, оборонців Водяного та Гранітного бойовики провокували із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. А у районі Павлополя агресор застосував, окрім цієї зброї, ще й гранатомети та 82-мм міномети.

На інших ділянках нашої оборони порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. У результаті ворожих обстрілів жоден український захисник не постраждав.

Як повідомляв УНІАН, за даними групи "Інформаційний спротив" бойовики все частіше використовують проти ЗСУ диверсантів і снайперів.