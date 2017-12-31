Бійці ЗСУ з фронту привітали українців з новорічними святами

Українські військові привітали українців з Новим роком і побажали всім миру.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

"Військовослужбовці Збройних сил України вітають всю Україну з наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим! Миру вам", - привітали бійці всіх українців.

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Журналісти привезли для захисників країни так зване дитяче шампанське, адже алкоголь на передовій заборонений, оскільки військові виходять на бойові чергування і повинні триматися насторожі і бути пильними, щоб не пропустити ворожі вилазки. Наступний Новий рік бійці найбільше мріють зустріти вже вдома, разом зі своїми сім'ями, в мирній Україні.

Разом з тим з передової нагадали, що салюти і феєрверки під час війни не є найвдалішою формою святкування, тому що серед тих, хто почує вибухи, можуть бути і військові, які нещодавно повернулися з фронту. Для них такі звуки не будуть в радість – навпаки, звичні з передовою гучні вибухи асоціюються з загрозою життю, від якої холоне серце. Тому бійці радять усім свідомим і совісним українцям утриматися від петард і салютів, поки їх не буде привід використовувати з нагоди перемоги над ворогом. До якої вони обіцяють всіляко долучитися і наблизити її час.

Як повідомляв УНІАН, в Києві біля посольства Російської Федерації відбувся флешмоб в підтримку українських політв'язнів. Учасники акції акцентували увагу на тому, що не всі українці можуть зустрічати Новий рік вдома і закликали українську владу прискорити процес повернення політв'язнів і заручників.