Українські військові передали родичам тіла загиблих на Луганщині бойовиків
Тіла передали після проведення необхідних експертиз.
Українські військові напередодні Різдва передали родичам тіла загиблих бойовиків, знайдені восени минулого року на Луганщині. Про це сьогодні прес-центр штабу АТО повідомляє в Facebook.
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На КПВВ "Станиця Луганська" в рамках гуманітарного проекту Збройних сил України "Евакуація 200" відбулася передача останків тіл загиблих, ймовірно, представників незаконних збройних формувань. Їх у вересні минулого року знайшла пошукова група цивільно-військового співробітництва поблизу міста Щастя Луганської області.
В результаті тісної міжвідомчої співпраці Збройних сил, Національної поліції та органів судово-медичної експертизи було встановлено особи загиблих бойовиків. Після проведення необхідних слідчих дій та ДНК-експертизи знайдені родичі загиблих, які проживають на тимчасово окупованій території Луганської області.
Останки тіл військові передали родичам загиблих.