Українські військові передали родичам тіла загиблих на Луганщині бойовиків

15:30, 06 січня 2018
Війна
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Тіла передали після проведення необхідних експертиз.

фото facebook.com/ato.news

Українські військові напередодні Різдва передали родичам тіла загиблих бойовиків, знайдені восени минулого року на Луганщині. Про це сьогодні прес-центр штабу АТО повідомляє в Facebook.

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На КПВВ "Станиця Луганська" в рамках гуманітарного проекту Збройних сил України "Евакуація 200" відбулася передача останків тіл загиблих, ймовірно, представників незаконних збройних формувань. Їх у вересні минулого року знайшла пошукова група цивільно-військового співробітництва поблизу міста Щастя Луганської області.

В результаті тісної міжвідомчої співпраці Збройних сил, Національної поліції та органів судово-медичної експертизи було встановлено особи загиблих бойовиків. Після проведення необхідних слідчих дій та ДНК-експертизи знайдені родичі загиблих, які проживають на тимчасово окупованій території Луганської області.

Останки тіл військові передали родичам загиблих.

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Теги: #вантаж-200 на окупованому Донбасі#передача тіл бойовиків