Українські військові передали родичам тіла загиблих на Луганщині бойовиків

Українські військові напередодні Різдва передали родичам тіла загиблих бойовиків, знайдені восени минулого року на Луганщині. Про це сьогодні прес-центр штабу АТО повідомляє в Facebook.

Читайте такожРосійська сторона та бойовики блокують пошук та евакуацію тіла українця на Донбасі

На КПВВ "Станиця Луганська" в рамках гуманітарного проекту Збройних сил України "Евакуація 200" відбулася передача останків тіл загиблих, ймовірно, представників незаконних збройних формувань. Їх у вересні минулого року знайшла пошукова група цивільно-військового співробітництва поблизу міста Щастя Луганської області.

В результаті тісної міжвідомчої співпраці Збройних сил, Національної поліції та органів судово-медичної експертизи було встановлено особи загиблих бойовиків. Після проведення необхідних слідчих дій та ДНК-експертизи знайдені родичі загиблих, які проживають на тимчасово окупованій території Луганської області.

Останки тіл військові передали родичам загиблих.