Звільнений з полону Козловський: у "ДНР" не знають, що таке "русский мир", але захищають цю ідею

Релігієзнавець Ігор Козловський після звільнення з полону бойовиків в Донецьку розповів про ситуацію в окупованому місті в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Це різні світи, це різний світогляд, я навіть сказав би, що мова йде про іншу конструкцію світу, і за ті три роки, які вже пройшли, а це досить багато часу, встигло вирости нове покоління молодих людей, які конструктивно мислять по-іншому. [...] Все почалося, коли їм було 15 років, а зараз їм 18. Вони відправляються служити в збройні сили так званих республік, вони роблять це цілком свідомо, вони беруть в руки зброю для того, щоб, як вони кажуть, захищати свої інтереси, свої ідеї", - розповів Козловський.

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"Зараз більшість в основному тільки виживає, тому що у людей немає роботи, а військова служба – це те місце, де вони мають можливість заробити гроші. І це робиться спеціально, тому що у так званих збройних силах є потреба в молодих людях, і їм доводиться підвищувати заробітну плату. А що стосується ідеї, коли мене катували, у мене був мішок на голові, вони кричали про "русский мир" і це така міфологема, ідеологема, яку вони придумали... вони не знають, що це таке, але ось ці слова про "русский мир" вони постійно повторюють", - стверджує вчений.

"Це жах, свавілля, якась фантасмагорія. Це все було нереальним. Я до кінця не зміг зрозуміти - навіщо?" - так охарактеризував Козловський два роки в полоні.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня Україна віддала 233 засуджених, які були затримані у зв'язку з війною на Донбасі і відбували термін покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українських заручників.

Серед них був Ігор Козловський. Його затримали бойовики в кінці січня 2016 року і "засудили" в травні 2017 року. На момент арешту Ігор Козловський викладав релігієзнавство в Донецькому національному технічному університеті, а також був президентом Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків. 25 років він пропрацював в Донецькій обласній державній адміністрації в якості радника у справах релігій.

Після звільнення має намір продовжувати займатися науковою і викладацькою діяльністю, в тому числі і брати участь у міжнародних проектах. При цьому припускається, що коли-небудь йому вдасться знову викладати і в Донецьку.