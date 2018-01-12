Терористи підривають тіла своїх ліквідованих на фронті спільників - штаб

Бойовики «ЛНР» знищують тіла своїх загиблих методом підриву задля приховання фактів втрат серед особового складу.

Як повідомляє штаб АТО у Facebook, за даними розвідки, керівний склад «6 окремого мотострілецького полку 2 АК» так званої «ЛНР» систематично вдається до подібних вчинків.

Читайте такожНа Донбасі військові збили російський безпілотник«З метою приховування фактів загибелі двох підлеглих та невиплати грошової компенсації, польові командири цинічно знищили тіла двох загиблих бойовиків методом підриву. Таким чином, ватажки російсько-окупаційного підрозділу в черговий раз приховали факти перед вищим керівництвом про втрати серед особового складу. В подальшу вони планують отримувати їхню зарплатню, зарахувавши загиблих в списки зниклих безвісти.», - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби, 11 січня, зафіксовано 9 обстрілів сил АТО з боку бойовиків. Під час виконання бойових завдань загинув один український воїн, ще двоє зазнали поранень і двоє – отримали бойові травми.