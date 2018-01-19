У Кремлі заявили, що не готові нести відповідальність за те, що відбувається на Донбасі

У Кремлі заявили, що не готові нести відповідальність за те, що відбувається на окупованому Донбасі.

Про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у Росії, чи готова РФ нести відповідальність за те, що відбувається на непідконтрольній Україні частині Донбасу.

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«Безперечно ні. Росія не згодна із самою постановкою питання таким чином, бо це суперечить самому духу і букві Мінських домовленостей. Росія не є стороною і учасницею цього конфлікту. Про це йдеться в Мінських домовленостях і під Мінськими домовленостями стоїть підпис президента України Порошенка», - сказав Пєсков.

Відповідаючи на уточнювальне запитання УНІАН які дії у відповідь може вжити Кремль після внесення формулювання до закону, де Росія визнана окупантом Донбасу, він сказав: «Ми категорично не згодні з цим формулюванням».

«Ми вважаємо використання такого формулювання в прийнятому законі відступом від документа, під яким стоїть підпис президента Порошенка. Нам прикро у зв'язку з цим. Безперечно. Росія зберігатиме свою відданість букві і духу Мінських домовленостей разом з іншими гарантами - Францією і Німеччиною», - сказав Пєсков.

За його словами, ухвалення закону «віддаляє нас від початкової мети» - врегулювання конфлікту.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня Верховна Рада України прийняла закон «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях» (реєстраційний номер 7163). У документі визнається тимчасова окупація Росією частини території України.