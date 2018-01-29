Загибель російського генерала в Сирії підтвердила участь РФ у війні на Донбасі - Reuters

Про перебування Асапова на Донбасі свідчать проросійські бойовики і його рідний брат, проте офіційно це так і не підтвердили.

В кінці вересня 2017 року стало відомо про вбитого в Сирії російського генерала Валерія Асапова, який раніше командував так званим першим армійським корпусом терористичної "ДНР" і отримував нагороди з рук самого президента РФ Володимира Путіна.

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Як відомо, Кремль неодноразово заперечував, що надає військову допомогу бойовикам. Однак свідчення десятка бойовиків підтверджують, що їхній колишній керівник, який користувався позивним "Туман" і називав себе "генерал Примаков", був саме Асаповим і працював під прикриттям як на Донбасі, так згодом і в Сирії. Це підтвердив також і його рідний брат В'ячеслав.

"Він був там. Цілий рік. Як до цього ставився? Нормально, як військовий", - розповів він через кілька днів після прощальної промови на похороні.

У Кремлі на запит журналістів щодо перебування Асапова на території так званої "ДНР" запропонували звернутися до міноборони. А там на запит просто не відповіли.

Однак ще троє бойовиків розповіли, що "Туман" був зовсім не першим генералом, якого призначили командувати військами бойовиками на Сході України, і що ротація російських командувачів сепаратистською армією триває і далі.

Видання зазначає, що в даний час в санкційних списках є прізвища більше тисячі російських військових, серед яких був і Асапов. Однак під час його відрядження в Україну він формально служив в Ростові-на-Дону, а коли вже закінчував свою задачу влітку 2016 року, Путін навіть присвоїв йому звання генерал-лейтенанта, про що йдеться в опублікованому Кремлем указі.

В той час на Донбасі він носив форму без розпізнавальних знаків. Однак, за словами бойовиків, ті знали, що новопризначений був російським генералом. Згодом багато з них впізнали його по фотографії на могильному портреті або по знімках в новинах про його загибель.

Під час похорону Асапова голова російського Генштабу Валерій Герасимов розповів, що той командував сирійським П'ятим добровольчим штурмовим корпусом, який колись був представлений публіці сирійською владою як "нова сила, яка буде здатна покласти край атакам проти Дамаска".

Як розповів один з сепаратистських офіцерів, загалом до прибуття Асапова в "ДНР" бої на окупованій території майже вщухли, і генерал зосередився на навчанні місцевих бойовиків. Він вислуховував звіти про ситуацію на місцях, при ньому покращилося постачання, а бойовики отримали нову форму, яку раніше доводилося діставати самим. Він керував створенням військового полігону неподалік від Тореза і організував змагання з "танкового біатлону" на зразок тих, що проводяться в російській армії.

Вже після його смерті брат розповів, що той останнім часом виглядав втомленим і не рвався повертатися в Сирію. Про Україну вони майже не говорили. "Ну що він міг розповідати? Не дуже про таке поговориш", - сказав брат.

Поховали російського генерала 27 вересня з усіма військовими почестями на Федеральному військовому меморіальному кладовищі під Москвою. А через кілька днів на його могилі з'явилися два маленьких прапорці проросійських бойовиків.