Тіллерсон назвав Росію відповідальною за хіматаки в Сирії

Держсекретар США вказав, що Росія є союзником Башара Асада, який здійснює хімічні атаки на цивільне населення, від яких гинуть діти.

Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив про відповідальність Росії за хімічні атаки, здійснені режимом Асада в Сирії.

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"Сталося неприйнятне використання хімічної зброї, яке порушує всі конвенції, які Росія підписала. Воно порушує ті угоди, які підписала Росія, взявши на себе відповідальність за виявлення і ліквідацію хімічної зброї в Сирії", - заявив він у суботу, 27 січня, у Варшаві після зустрічі з міністром закордонних справ Польщі Яцеком Чапутовичем, передає DW.com.

Тіллерсон вказав, що Росія є союзником Башара Асада, який здійснює хімічні атаки на цивільне населення, від яких гинуть діти. "Вони (Росія. - Ред.) взяли на себе зобов'язання, і вони повинні виконувати ці зобов'язання", – підкреслив він.

На цій же прес-конференції глава Держдепартаменту виступив проти будівництва газопроводу "Північний Потік-2", який має постачати російський газ до Німеччини. "Він дає Росії ще один інструмент, що дозволяє використовувати енергетику в політичних цілях", - заявив Тіллерсон, зазначивши, що газопровід ставить хрест на спробах диверсифікувати постачання палива в Європу і добитися зниження залежності європейських країн від Москви.