Чемпіон Росії в дуельній стрільбі воював на сході України - СБУ
Дворазовий чемпіон Росії в дуельній стрільбі з рушниці Олександр Залічев причетний до терористичної діяльності на сході України.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська.
Вона зазначила, що Залічев у 2014 році «проходив службу снайпером у військовому угрупованні «Вагнер» (приватна військова компанія «Вагнер» - УНІАН).
Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня 2017 року голова СБУ Василь Грицак заявив про участь найманців ПВК «Вагнер» в збройних конфліктах на Донбасі і в Сирії. Тренувальна база цієї ПВК розташована в Краснодарському краї РФ.
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Як зазначив Грицак, «цей проект російських спецслужб дає змогу кремлівським політикам впевнено говорити на публіку і міжнародному співтовариству фрази «Їх (російських військових) там немає» або «Ми їх туди не посилали».
За даними СБУ, 95% членів ПВК «Вагнер» є громадянами Росії, також встановлено особи близько 40 громадян України, яких готували для диверсій в Україні.
Крім того, СБУ відомо про те, що є близько 100 бойовиків з однієї з балканських країн, які мають відношення до ПВК «Вагнер».
Також СБУ має відеодокази участі приватної військової компанії «Вагнера» в захопленні Луганського аеропорту в 2014 році.
15 січня 2018 року керівник апарату СБУ Ігор Гуськов заявив, що спецслужба встановила понад 2 тис. членів «Вагнера».