Місія ОБСЄ заявила про збільшення кількості порушень режиму тиші на Донбасі

На Донеччині порушення перемир'я були зафіксовані біля Донецької фільтрувальної станції, Світлодарська, Ясинуватої, Лебединського та Василівки.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що за добу зафіксували близько 300 вибухів у Донецькій і Луганській областях.

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Про це йдеться у звіті місії у період з 19:30 5 лютого до 19:30 6 лютого, який сьогодні опубліковано на сайті ОБСЄ.

"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, зафіксувавши, серед іншого, приблизно 220 вибухів (супроти приблизно 200 за попередній звітний період", - йдеться у звіті.

Зокрема, на Донеччині порушення перемир'я були зафіксовані біля Донецької фільтрувальної станції, Світлодарська, Ясинуватої, Лебединського та Василівки.

Зокрема, увечері 5 та вночі 6 лютого, перебуваючи в Світлодарську (за 57 км на північний схід від Донецька), спостерігачі чули 56 вибухів.

Крім того, у першій половині дня 6 лютого, здійснюючи спостереження на залізничній станції в Ясинуватій (за 16 км на північний схід від Донецька), протягом понад 6 годин команда СММ чула приблизно 92 вибухи невизначеного походження.

"У Луганській області Спеціальна моніторингова місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зокрема близько 80 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, коли СММ не зафіксувала жодного випадку порушення режиму припинення вогню", - йдеться у звіті.

На Луганщині спостерігачі зафіксували порушення перемир'я неподалік населених пунктів Мирне та Алмазна.